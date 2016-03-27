جيش النظام السوري يسيطر على مدينة تدمر بالكامل

مدينة تدمر التاريخية (أرشيف)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن جيش النظام السوري تمكن من السيطرة على مدينة تدمر التاريخية بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد معارك استمرت ثلاثة أسابيع.

وكان تنظيم الدولة قد سيطر على المدينة الواقعة بريف حمص الشرقي في مايو/ أيار من العام الماضي.

وأوضح المرصد في بيان أن أصوات إطلاق نار لا تزال تسمع في الحي الشرقي للمدينة.

وكانت الاشتباكات قد اشتدت الليلة الماضية، وترافقت مع قصف مكثف من قبل الطائرات الحربية والمروحية الروسية والسورية بالإضافة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وأضاف المرصد أن عناصر تنظيم الدولة انسحبوا إلى السخنة والطيبة والكوم وحقل الهيل.

وأفادت مصادر من داخل جيش النظام لوكالة الأنباء الفرنسية أن وحدات من الجيش تعمل على تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة داخل المدينة.

وأسفرت معارك تدمر، وفقا للمرصد، عن مقتل ما لا يقل عن 400 من تنظيم الدولة، وما لا يقل 180 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.