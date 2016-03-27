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"تابلت" يستخدمه مسؤولون ألمان لعدم اختراقه

27/3/2016

"تابلت" يستخدمه مسؤولون ألمان لعدم اختراقه

صادقت السلطات الأمنية في ألمانيا على السماح لكبار مسؤولي الحكومة الذي يتعاملون مع أسرار الدولة باستخدام جهاز كمبيوتر لوحي "تابلت" من طراز جالاكسي إس 2 غير قابل للاختراق بواسطة عمليات القرصنة.     

وسمح المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات لمسؤولي الحكومة، للمرة الأولى، باستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي إذا ما تم تأمينها بواسطة خبراء التشفير من شركة "سكيو سمارت" وهي الشركة التي تصنع للحكومة الألمانية أجهزة هواتف ذكية غير قابلة للاختراق.

ويمثل استخدام مسؤولي الحكومة الألمانية للأجهزة المحمولة في الأغراض الشخصية نقطة ضعف من الناحية الأمنية، حيث كثيرا ما يلجأ الجواسيس من الدولة الأخرى إلى زرع برامج تجسس داخل هذه الأجهزة إذا ما حاول المسؤول استعراض رسائل بريد إلكترونية واردة من أسرته على سبيل المثال أو الدخول على أحد التطبيقات التقليدية على شبكة الإنترنت.

وقال كريستوف إيردمان مدير شركة "سكيو سمارت" إنه سيكون بمقدور المسؤولين الألمان استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحية في الأغراض الحكومية والشخصية على حد سواء، مثلما صار بإمكانهم استخدام الهواتف الذكية المؤمنة حاليا.

وكانت شركة سكيو سمارت ومقرها مدينة دوسيلدورف الألمانية قد طرحت أول نموذج للكمبيوترات اللوحية المؤمنة خلال معرض سيبيت للتكنولوجيا في هانوفر العام الماضي، واستغرقت عملية استصدار الموافقات الأمنية على استخدام هذه الأجهزة عاما كاملا.

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