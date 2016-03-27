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افتتاح الدورة 22 لمهرجان سينما المتوسط

27/3/2016

افتتحت الدورة 22 لمهرجان سينما بلدان المتوسط التي تستمر حتى الثاني من أبريل المقبل بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد المغاربة والأجانب.

ويشارك في هذه الدورة 38 فيلما من 14 دولة متوسطية. من بينها الفيلم المغربي "إحباط" لمحمد إسماعيل  واليوناني "ريفير بانك" لبانوس كاركانيفاطوس  والروماني"الطابق العلوي" لمخرجه رادو مونطيان والفيلم الاسباني"أن تتحدث" لخواكيوم أوريستيل و الكرواتي"زفيزدان" لدليبور ماطانيك.. و"شبابيك الجنة" للتونسي فارس نعناع .

كما تتنافس افلام من كل اليونان ورومانيا واسبانيا وكرواتيا وتونس وفرنسا والمغرب ومصر وتركيا وايطاليا ولبنان وبلجيكا في مسابقة الافلام الطويلة.

وتتشكل لجنة افلام هذه الاخيرة من المخرج  والمنتج الاسباني لويس مينيارو و الممثلة المغربية سناء العلوي والمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري والباحث اللبناني إيلي يزبك والكاتب الفرنسي ألان ماسون والمخرج اليوناني ميشيل ديميبولوس.

كما يتنافس 13 فيلما في مسابقة الافلام القصيرة. وتتشكل لجنتها من المصري أمير العمري و الكاتب المغربي وعالم الاجتماع عدنان الجزولي  والممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي والاسبانية مير هويوس  والممثلة الجزائرية الفرنسية فريدة رحوادج.

كما ان تقليد مسابقة الافلام الوثائقية الذي بدأ العام الماضي فقط سيكون مع سبعة افلام وثائقية لمخرجين مغربي وفرنسي وتونسي وجزائري وايطالي وسوري ولبناني.

وتتشكل لجنتها من السينمائي كارين دوفيليير من بلجيكا والممثل المغربي مالك خميس والكاتبة اليونانية ارسي سوتيروبولوس والباحثة الاسبانية انماكولادا كوردويو الفاريس.

ويتضمن المهرجان ايضا برنامجا ثقافيا على رأسه تنظيم ندوة دولية تحت عنوان"حينما تحكي السينما مآسي البحر الابيض المتوسط" بمشاركة كتاب ونقاد جامعيين وسينمائيين.و كذلك تنظيم ندوة"السينما المغربية وقضايا اللغة" و ندوة حول المخرج الفرنسي"اندري تيشيني سينمائي متعدد الأوجه."

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