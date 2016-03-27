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اعتذار مسؤولين بـ"الحرية والعدالة" لدفاعهم عن قرارات الحزب

27/3/2016

  
  على خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة سابقا ـ أرشيف  

اعتذر "على خفاجي" أمين شباب حزب الحرية والعدالة المصري في محافظة الجيزة سابقا عن دفاعه عن ممارسات أو تسويقه لقرارات جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، التي لم يكن مقتنعا بها.

وأضاف خفاجي "أثبتت الأيام بعدها أن عدم اقتناعي كان في محله، كانت نيتي وقتها الصالح العام والالتزام الحزبي". مضيفا أنه لم يشترك في العديد من قرارات الحزب أو الجماعة وأبدى اعتراضه عليها.

من جانبه، شارك "أحمد رامي الحوفي" المتحدث باسم الحرية والعدالة في تقديم الاعتذار، مختصا من سماهم "أفراد الإخوان الذين تحملوا عاقبة تلك القرارات بل و تحملوها أمام المجتمع وكانوا يتحملون ما لا قبل لأحد به فى الترويج والدفاع عن قرارات من الصعب الدفاع عنها أو الاقتناع بها". مشيرا إلى أنه من المهم أن يتعلم عموم الإخوان من ذلك.

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