أول كتاب بتقنية الواقع الافتراضي بالشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب أول كتاب بتقنية الواقع الافتراضي على مستوى العالم باللغتين العربية والإنجليزية ، وذلك ضمن حملة ترويجية تنظمها للتعريف بالدورة الثامنة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وجاء اختيار الهيئة لتقديم الكتاب بتقنية الواقع الافتراضي التي تقام فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 30 أبريل المقبل في مركز اكسبو الشارقة ، لتمكن الطفل من العيش داخله وملامسة أحداثه مباشرة بهدف توظيف كل أشكال التكنولوجيا لاستقطاب شريحة الأطفال وحثهم على القراءة عبر استغلال شغفهم بالتكنولوجيا وجديدها.

واختارت هيئة الشارقة للكتاب كتابا بعنوان "بابا زايد" من إصدارات دار كلمات للنشر، ليكون أول كتاب يستخدم على مستوى العالم من خلال تقنية الواقع الافتراضي والذي سيتمكن الأطفال عبره من التعرف على سيرة ذاتية موجزة عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جدير بالذكر أن هذا الكتاب سيكون الأول من نوعه يتم تنفيذه بهذه التقنية ضمن بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد ضمن منصات خاصة بها تمكن الطفل من قراءة الكتاب والتفاعل معه ضمن 360 درجة.