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91 % من الألمان يعتمدون على أنفسهم في تنظيف مساكنهم

26/3/2016
 

كشفت نتائج أحدث استطلاعات الرأي في  ألمانيا أن  9% فقط من الألمان يستعينون بخادم في تنظيف مساكنهم و هو ما يعني أن نحو91 % من الألمان يعتمدون على أنفسهم في تنظيف مساكنهم .

 جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف"لقياس الرأي لصالح وكالة  الأنباء الألمانية .
     
وأظهرت النتائج وجود فوارق كبيرة بين الولايات في نسب الألمان الذين  يستعينون بخادم لتنظيف مساكنهم، فيما تجاوزت هذه النسبة 10% في بعض  الولايات غربي البلاد، فإنها تدنت إلى ما دون الـ5% في بعض الولايات  الشرقية.

جدير بالذكر أن نسبة استخدام الخدم في تنظيف المساكن يرتفع إلى أكثر من 90 %  لدى مواطني دول الخليج العربي نتيجة اختلاف عادات و ثقافات الشعوب و المساحات الشاسعة للمنازل نتيجة انخفاض عدد السكان و هو ما يجعل هناك حاجة لوجود الخدم .

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