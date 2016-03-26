91 % من الألمان يعتمدون على أنفسهم في تنظيف مساكنهم

كشفت نتائج أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا أن 9% فقط من الألمان يستعينون بخادم في تنظيف مساكنهم و هو ما يعني أن نحو91 % من الألمان يعتمدون على أنفسهم في تنظيف مساكنهم .

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف"لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية .



وأظهرت النتائج وجود فوارق كبيرة بين الولايات في نسب الألمان الذين يستعينون بخادم لتنظيف مساكنهم، فيما تجاوزت هذه النسبة 10% في بعض الولايات غربي البلاد، فإنها تدنت إلى ما دون الـ5% في بعض الولايات الشرقية.

جدير بالذكر أن نسبة استخدام الخدم في تنظيف المساكن يرتفع إلى أكثر من 90 % لدى مواطني دول الخليج العربي نتيجة اختلاف عادات و ثقافات الشعوب و المساحات الشاسعة للمنازل نتيجة انخفاض عدد السكان و هو ما يجعل هناك حاجة لوجود الخدم .