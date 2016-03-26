متسابق في "دراجات ببلجيكا" يتوه في الشوارع 15 ساعة

الإريتري ميكسيب ديبيساي- أرشيف

ضل الإريتري "ميكسيب ديبيسا"ي طريقه في الشوارع الجانبية لإحدى مناطق بلجيكا لمدة 15 ساعة خلال أول مشاركة له ضمن سباقات الدراجات للمحترفين.

وعثر شخص على المتسابق التائه وقدم له الطعام ومنحه الفرصة للاستحمام.

وضل ديبيساي -الذي يقود لفريق دايمنشن داتا الإفريقي- الطريق أثناء مشاركته في سباق "إي3 هاريلبيكه" وعاد إلى فندق الفريق بعد 15 ساعة من الغياب وبعد أن قطع 240 كيلومترا.

ونقل عن بيير هيندريكس المدير الرياضي للفريق قوله لصحيفة هيت نيوزبلاد "كانت قصة عجيبة. تراجع خلف مجموعة صغيرة قررت أن تسلك الطرق الخلفية في منطقة هاريلبيكه قبل 20 كيلومترا على النهاية."

وأضاف هيندريكس "كان ديبيساي خائفا من أن يكون قد ضل طريقه وقرر اقتفاء أثر الأسهم الخاصة بالمسار ليصل إلى خط النهاية. لسوء الحظ فقد ابتعد عن المسار الصحيح".

ونظر ديبيساي (24 عاما) إلى الكمبيوتر الخاص بدراجته ليجد أن أمامه 206 كيلومترات على خط نهاية السباق ويدرك وقتها أنه في مشكلة ليطلب من أحد الأشخاص أن يرشده على كيفية الوصول لخط النهاية.

وقال هيندريكس الذي اتصل بالشرطة وقتها للوصول إلى أنباء جديدة عن ديبيساي "اقترح الرجل على ديبيساي العودة سويا إلى منزل الرجل. تركه يستحم ومنحه ملابس جديدة وقدم الطعام للمتسابق الجائع."

وأضاف "لم يكن هناك من يعرف أين هو (ديبيساي) ثم تلقينا فجأة اتصالا هاتفيا (يفيد بالعثور عليه)".

وفاز البولندي ميخاو كفياتكوفسكي من فريق سكاي بالسباق.