البث الحي
منوعات

متسابق في "دراجات ببلجيكا" يتوه في الشوارع 15 ساعة

26/3/2016

الإريتري ميكسيب ديبيساي- أرشيف

ضل الإريتري "ميكسيب ديبيسا"ي طريقه في الشوارع الجانبية لإحدى مناطق بلجيكا لمدة 15 ساعة خلال أول مشاركة له ضمن سباقات الدراجات للمحترفين.

وعثر شخص على المتسابق التائه وقدم له الطعام ومنحه الفرصة للاستحمام.

وضل ديبيساي -الذي يقود لفريق دايمنشن داتا الإفريقي- الطريق أثناء مشاركته في سباق "إي3 هاريلبيكه" وعاد إلى فندق الفريق بعد 15 ساعة من الغياب وبعد أن قطع 240 كيلومترا.

ونقل عن بيير هيندريكس المدير الرياضي للفريق قوله لصحيفة هيت نيوزبلاد "كانت قصة عجيبة. تراجع خلف مجموعة صغيرة قررت أن تسلك الطرق الخلفية في منطقة هاريلبيكه قبل 20 كيلومترا على النهاية."

وأضاف هيندريكس "كان ديبيساي خائفا من أن يكون قد ضل طريقه وقرر اقتفاء أثر الأسهم الخاصة بالمسار ليصل إلى خط النهاية. لسوء الحظ فقد ابتعد عن المسار الصحيح".

 ونظر ديبيساي (24 عاما) إلى الكمبيوتر الخاص بدراجته ليجد أن أمامه 206 كيلومترات على خط نهاية السباق ويدرك وقتها أنه في مشكلة ليطلب من أحد الأشخاص أن يرشده على كيفية الوصول لخط النهاية.

وقال هيندريكس الذي اتصل بالشرطة وقتها للوصول إلى أنباء جديدة عن ديبيساي "اقترح الرجل على ديبيساي العودة سويا إلى منزل الرجل. تركه يستحم ومنحه ملابس جديدة وقدم الطعام للمتسابق الجائع."

 وأضاف "لم يكن هناك من يعرف أين هو (ديبيساي) ثم تلقينا فجأة اتصالا هاتفيا (يفيد بالعثور عليه)".

 وفاز البولندي ميخاو كفياتكوفسكي من فريق سكاي بالسباق.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)