ماليزيا تعيد مدرسي اللغة الإنجليزية إلى مقاعد الدراسة

الوزراة أمرت بعودة 15 ألف مدرس للغة الإنجليزية للتدريب

أمرت وزارة التعليم في ماليزيا اليوم السبت بإعادة 15 ألف من مدرسي اللغة الإنجليزية للتدريب بعدما اعتبروا غير مؤهلين لتعليم اللغة.

وقال نائب وزير التعليم تشونغ وون سين إن اتقان اللغة الإنجليزية في ماليزيا قد تراجع منذ عقود؛ إلا أن وزارة التربية والتعليم عازمة على التصدي للمشكلة ومواجهتها، حسبما أفادت صحيفة "ستار" اليومية.

وتابع تشونغ "نحن نعيد هؤلاء المعلمين لكي يتدربوا مجددا منذ عام 2013".

وأوضح أنه يتم تدريب المعلمين الذين لا يحققون نتائج جيدة بما فيه الكفاية في اختبار كامبريدج لتحديد المستوى، واختبار المجلس الثقافي البريطاني لمدة ستة أشهر.

وأضاف نائب وزير التعليم أنه إذا فشل المدرسون في الاختبارين بعد انتهاء فترة تدريبهم، يتم منعهم من تدريس هذه المادة.