فيديو: لاجئون على الحدود المقدونية يعانون ظروفا صعبة

بدأت السلطات اليونانية إجلاء مهاجرين عالقين في مخيم إيدوميني على الحدود مع مقدونيا كما أعلنت الشرطة السبت في وقت يتأكد فيه تراجع وصول اللاجئين إلى الجزر اليونانية انطلاقا من تركيا.

ونقلت ثماني حافلات الجمعة 400 مهاجر من مخيم إيدوميني إلى مراكز الاستقبال في المنطقة بحسب الشرطة المحلية. وكانت حوالى 10 حافلات تنتظر السبت لنقل المهاجرين الموافقين على مغادرة المخيم ومعظمهم من الأسر مع أطفال لم تعد تحتمل ظروف العيش الصعبة في المكان.

ووفقا للأرقام الرسمية لا يزال أحد عشر ألفا و603 من الأشخاص في المخيم، حيث يتكدس المهاجرون منذ إغلاق مقدونيا الحدود مطلع آذار/مارس.

والخميس قال يورغوس كيريتسيس المتحدث باسم خدمة تنسيق سياسة الهجرة "اعتبارا من الاثنين جهود (الإجلاء) ستتكثف". وأضاف أنه سيتم إنشاء مكان لثلاثين ألف شخص جديد في مراكز الاستقبال خلال 20 يوما.

وشهد المخيم ولادة طفل جديد في ظروف صعبة وقام أطباء بنقل المرأة في سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب.

وفي الأثناء استمر تراجع تدفق المهاجرين من تركيا منذ دخول الاتفاق بين الاتحاد الأوربي وتركيا حيز التنفيذ قبل أسبوع.