البث الحي
منوعات

فيديو: سكان محطة الفضاء يحصلون على هدايا في عيد القيامة

26/3/2016

حصل سكان محطة الفضاء الدولية اليوم (السبت) على هدايا في وقت مبكر من عيد القيامة بوصول شحنة مليئة بالطعام الطازج والأبحاث الجديدة.

وحملت مركبة الشحن المدارية "إيه تي كيه سينغوس" التي وصلت إلى المحطة قرابة ثمانية ألاف رطل من المواد الغذائية والمعدات والأبحاث.

ومن بين الأبحاث الجديدة ما يتعلق بقابضات روبوتية مصممة على شكل قدم البرص، ومكونات تجربة إشعال نار كبيرة يسهل التحكم فيها.

ومن المقرر إجراء تجربة إشعال النار على متن "سينغوس"، ويأمل الباحثون أن يكتشفوا كيف تنتشر النار على نطاق واسع داخل صندوق محكم في حالة انعدام الوزن.

ولن يتم إجراء التجربة حتى تغادر مركبة الشحن محطة الفضاء في مايو / أيار المقبل، مليئة بالقمامة لإعادتها قبل تدميرها.

كانت "سينغوس" الأولى من بين ثلاث مركبات شحن من المقرر أن تصل إلى المحطة في تتابع سريع.

ومن المزمع إرسال مركبة شحن روسية الأسبوع المقبل تليها المركبة "سبيس أكس" بعد ذلك بأسبوع.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)