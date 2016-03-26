فيديو: سكان محطة الفضاء يحصلون على هدايا في عيد القيامة

حصل سكان محطة الفضاء الدولية اليوم (السبت) على هدايا في وقت مبكر من عيد القيامة بوصول شحنة مليئة بالطعام الطازج والأبحاث الجديدة.

وحملت مركبة الشحن المدارية "إيه تي كيه سينغوس" التي وصلت إلى المحطة قرابة ثمانية ألاف رطل من المواد الغذائية والمعدات والأبحاث.

ومن بين الأبحاث الجديدة ما يتعلق بقابضات روبوتية مصممة على شكل قدم البرص، ومكونات تجربة إشعال نار كبيرة يسهل التحكم فيها.

ومن المقرر إجراء تجربة إشعال النار على متن "سينغوس"، ويأمل الباحثون أن يكتشفوا كيف تنتشر النار على نطاق واسع داخل صندوق محكم في حالة انعدام الوزن.

ولن يتم إجراء التجربة حتى تغادر مركبة الشحن محطة الفضاء في مايو / أيار المقبل، مليئة بالقمامة لإعادتها قبل تدميرها.

كانت "سينغوس" الأولى من بين ثلاث مركبات شحن من المقرر أن تصل إلى المحطة في تتابع سريع.

ومن المزمع إرسال مركبة شحن روسية الأسبوع المقبل تليها المركبة "سبيس أكس" بعد ذلك بأسبوع.