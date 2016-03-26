فيديو: "ديوكوفيتش" يُبهر الجماهير بالتقاط الكرة في جيبه

قدم الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" المصنف الأول عالمياً في تنس الرجال لمحة استعراضية جميلة بين النقاط ألهب بها حماسة الجماهير خلال مواجهته أمام البريطاني "كايل إيدمند" في الدور الثاني من بطولة ميامي المفتوحة أمس الجمعة.

"ديوكوفيتش" حقق فوزاً روتينياً على خصمه البريطاني بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و 6-3، لكن اللقطة الأبرز خلال المباراة حصلت في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، عندما أظهر النجم الصربي قدرة تركيز مذهلة بالتقاطه كرة عالية طائشة لإيدمند باستعمال جيبه، نال على إثرها تصفيقاً حاراً من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وصعد "ديوكوفيتش" حامل لقب البطولة في العامين الماضيين إلى الدور الثالث لمواجهة البرتغالي جواو سوسا الفائز بدوره على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-7 و 7-6 و 6-2.

وتلقى القائمون على البطولة ضربة موجعة أمس الجمعة، بعد إعلان السويسري "روجر فيدرير" المصنف الثالث عالمياً انسحابه من البطولة بسبب فيروس في المعدة قبل ساعات قليلة من مواجهته المرتقبة ضد "خوان مارتين ديل بوترو".