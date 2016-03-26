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عبقرية اللغة العربية بكتاب جديد للإيسيسكو

26/3/2016

صدر عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" كتاب جديد بعنوان "عبقرية اللغة العربية"، لمؤلفه الباحث المصري محمد عبدالشافي القوصي.

وتضمن الكتاب، الذي يقع في 241 صفحة من القطع المتوسط، موضوعات عدة منها : تاريخ العربية وتطورها، وخريطة العربية، وخصائص العربية، ومزايا لغة الضاد، بالإضافة إلى فضل القرآن على العربية، ودلائل الإعجاز، وعلاقة العربية بالإسلام.

ووصف الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لـ/ إيسيسكو/ الكتاب بأنه يتناول الموضوعات بأسلوب مبتكر وبلغة مشرقة، وموضوعات لغوية ذات قيمة علمية عالية تؤكد جميعُها مظاهر النبوغ وتجليات العبقرية للغة العربية، مما يحمد للمؤلف ويكتب له في سجل الخدمات التي قدمها لهذه اللغة العبقرية التي هي أمانة في أعناقنا، والنهوضُ بها مسؤوليتنا المشتركة والمهمة الحضارية التي يتوجّب علينا الاضطلاع بها.

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