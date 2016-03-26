صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية تصدر عددها الورقي الأخير

قرع العاملون على الطاولات في إشارة إلى رحيل العدد الورقي

أرسل موظفو صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية الجمعة المواد الأخيرة التي ستصدر في طبعة ورقية، حيث تتحضر الصحيفة التي تراجعت مبيعاتها في السنوات الأخيرة إلى الانتقال نحو الصحافة الرقمية بشكل كامل.

ونشر صحفيون من "ذي إندبندنت" التي تأسست قبل نحو 30 عاما، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر العاملين يقرعون على الطاولات، وهو تقليد يستخدم لتوجيه التحية عند رحيل أحد الزملاء.

وفي افتتاحيتها الأخيرة، أكدت الصحيفة أننا سنتذكر هذا "التحول الجريء" نحو الصحافة الرقمية بشكل كامل "كنموذج تحتذي به صحف أخرى في العالم".

وأضافت أن "اليوم توقفت المطابع، وجف الحبر، وقريبا لن يصدر الورق حفيفا".

وتابعت "لكن مع إغلاق فصل، يفتح آخر، وستواصل روحية ذي اندبندنت الازدهار".

وصحيفة "ذي اندبندنت" التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول العام 1986، هي الأقل توزيعا في المملكة المتحدة، خلف صحف عدة مثل "صن" أو "دايلي مايل"، و"تايمز" و"ذا غارديان" أو "دايلي تلغراف".

وفي أوجها في العام 1989، بلغت مبيعات الصحيفة التي تمثل اليسار الوسطي واشتهرت بإيلاء أهمية للصورة، أكثر من 420 ألف نسخة في اليوم، في حين لم تعد قادرة على بيع أكثر من 40 ألف نسخة اليوم.