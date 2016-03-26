البث الحي
منوعات

شاهد: فنان يحيي ذكرى ضحايا تفجير بروكسل بصورة في حقله

26/3/2016

ظهر تصميم عملاق لبناء "أتوميوم بروكسل" اليوم (السبت) في حقل بالقرب من المدينة الإيطالية الشمالية "فيرونا" لإحياء ذكرى ضحايا التفجيرات في العاصمة البلجيكية .

استخدم الفنان الإيطالي "داريو جامبارين"  جرارا لتصميم صورة واسعة  يبلغ طولها 130 مترا بعنوان " أتوميوم" في حقل  بمدينة فيرونا، وهي تصور واحدا من أكثر الرموز شهرة في بروكسل .

وقال إنه استغرق ما بين ثماني إلى تسع ساعات لخلق العمل الفني باستخدام جرار.

وأضاف جامبارين أنه تم زراعة الحقل على النحو المعتاد إثر الانتهاء من عمله بعد أيام قليلة.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء الماضي تفجيرات  في محطة مترو ومطار، أسفرت عن مقتل  31 شخصا وإصابة 270  أخرين.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)