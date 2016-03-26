شاهد: فنان يحيي ذكرى ضحايا تفجير بروكسل بصورة في حقله

ظهر تصميم عملاق لبناء "أتوميوم بروكسل" اليوم (السبت) في حقل بالقرب من المدينة الإيطالية الشمالية "فيرونا" لإحياء ذكرى ضحايا التفجيرات في العاصمة البلجيكية .

استخدم الفنان الإيطالي "داريو جامبارين" جرارا لتصميم صورة واسعة يبلغ طولها 130 مترا بعنوان " أتوميوم" في حقل بمدينة فيرونا، وهي تصور واحدا من أكثر الرموز شهرة في بروكسل .

وقال إنه استغرق ما بين ثماني إلى تسع ساعات لخلق العمل الفني باستخدام جرار.

وأضاف جامبارين أنه تم زراعة الحقل على النحو المعتاد إثر الانتهاء من عمله بعد أيام قليلة.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء الماضي تفجيرات في محطة مترو ومطار، أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 270 أخرين.