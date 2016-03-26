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شاهد : تعرف على أهمية الأجداد في تربية الأحفاد

26/3/2016

قالت د. نعمت عوض الله استشارية تربوية و اجتماعية، في النافذة الصباحية على الجزيرة مباشر، إن حب الأجداد للأحفاد هو حب من غير مسئولية لأن هذا دور الوالدين ، و اقترحت تسميته "محبة شرف لأنها بلا مسئولية ."

 

وأضافت أن وجود الأجداد في حياة الأسرة يؤدي إلى ترابط اجتماعي كبير، وأكّدت أنه لا يجوز للجدين أن يتدخلا في تربية الأحفاد إلا باتفاق و تنسيق مع الوالدين حتى لا تحدث مشاكل للأولاد نتيجة تباعد الأجيال، أو تصادم مع الوالدين .

من جهته، قال مدرب التايكوندو حاتم عابدين، وهو جد لحفيدين "إن الأحفاد خلقوا لزمن غير زمانا ، لذلك يحتاجون لتربية خاصة لن يستوعبها إلا الوالدين " .

 

و شدد على أن مهمة الأجداد يجب أن تقتصر على توجيه النصح و الإرشاد دون محاولة لفرض رأي، بينما قالت السيدة نسرين السعيد، وهي جدة كذلك، إن وجود الأجداد في حياة الأسرة ينمي تواصل الأجيال، معتبرة أن  "لأحفاد هم سعادتنا المنتظرة."

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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