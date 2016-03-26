شاهد: بطولة العالم لـ "البلي" تنتهي لصالح فريق إنجليزي

فاز فريق "يوركشاير ميدز" الإنجليزي في بطولة العالم للعبة "البلي" متفوقا على فريق "جونسون غيتس" ليحرز لقب البطولة للمرة الأولى في مشواره.

واحتضنت البطولة مدينة تينسلي غرين الصغيرة الواقعة على مقربة من مطار غاتويك الإنجليزي.

ويعتقد أن هذه اللعبة مورست في منطقة تينسلي لمئات السنوات لكن من المؤكد أن بطولة العالم الحالية تم تنظيمها أول مرة في العام 1932.

شارك ثمانية عشر فريقا في بطولة هذا العام وضمنهما فريقين ألمانيين أحدها "فيرست ماكيرزغبيرغ" هو المدافع عن اللقب.

ويعتقد سكان المدينة أن أول بطولة لكرات البلي تنظم في تينسلي كانت عام 1588 والحلبة التي تنظم عليها المنافسات اسمنتية مغطاة بالرمال.

وتقتضي قوانين هذه البطولة أن يتم وضع 49 بلية على الحلبة ويكسب اللاعبون نقطة في كل مرة ينجحون فيها في إخراج كرة زجاجية صغيرة بواسطة الكرة الضاربة، ويفوز بالمباراة أول فريق يحقق 25 نقطة.

وقع حادث مثير للجدال عندما تم إنهاء مباراة في الدور ربع النهائي قبل اكتمالها بعد أن تقدم فريق ألماني إلى لجنة التحكيم باحتجاج، ونظرا لتأخر الفصل في هذه القضية فقد امتدت البطولة إلى ما بعد حلول الظلام، ما استدعى استخدام كشافات السيارات لمواصلة اللعب، وقد خرج حامل اللقب فريق فيرست ماكيرزغبيرغ، من الدور نصف النهائي للبطولة.