شاهد: اليابان تدهش العالم مجددا بالقطار "الرصاصة"

أطلقت اليابان نسخة جديدة من قطار "شينكانسن" أو "القطار الرصاصة" اليوم السبت ليربط الجزر الواقعة شمال البلاد بجزيرة هونشو التي تقع عليها العاصمة طوكيو.



وبدأ مشروع القطار الرصاصة عام 1972، وتعمل النسخة الجديدة على نقل الركاب عبر نفق يمر من تحت البحر بطول 53.85 كليو مترا (33.4 ميلا)، وبعمق 240 مترا (790 قدم) تحت مستوى سطح البحر.



يُطلق على هذا النفق اسم "سيكان" وهو أعمق نفق تحت الماء في العالم، كما إنه أحد أطول الأنفاق في العالم.



وخفض النفق الجديد المسافة بين الجزر الواقعة شمال البلاد وطوكيو إلى ساعة واحدة، بعدما كانت تقطع في أربع ساعات كاملة.

وتجمع حوالي 500 شخص ليشاهدوا انطلاقة القطار الجديد، وقد بيعت تذاكر رحلة الانطلاقة في 25 ثانية، وفقا لتقارير إعلامية محلية.