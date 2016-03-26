شاهد: الجزائر تكتسح إثيوبيا بسبعة أهداف بتصفيات أمم أفريقيا

حقق المنتخب الجزائري، الجمعة، فوزا كبيرا وتاريخيا على ضيفه الإثيوبي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة "كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017" بالغابون، على ملعب "مصطفى تشاكر"، بمدينة البليدة، جنوب العاصمة الجزائرية.

وسجل أهداف الجزائر السبعة، سفيان فيغولي (هدفين) في الدقيقتين 24 و48، وإسلام سليماني (هدفين) في الدقيقتين 32 و90، وياسين براهيمي، وسفير تايدر في الدقيقتين 73 و76، ورشيد غزال في الدقيقة 81، بينما سجل هدف المنتخب الإثيوبي الوحيد، اللاعب جيتانيه كيبيدى، في الدقيقة 85.

وأضاع ياسين براهيمي، ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

وبذلك، حقق المنتخب الجزائري انتصاره الثالث على التوالي بعد تغلبه على منتخبي "سيشيل" و"ليسوتو"، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 4 نقاط، في المركز الثاني.

ويعد فوز الأمس، تاريخيا للمنتخب الجزائري حيث إنه لم يسبق له الفوز على إثيوبيا بتلك النتيجة من قبل، وكانت أكبر نتيجة بثلاثة أهداف لهدف في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا عام 2014.

ووفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي، يتأهل إلى أمم أفريقيا 2017 المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة عشر، بالإضافة للمنتخبين اللذين سيكونان أفضل الحاصلين على المركز الثاني، بالإضافة إلى البلد المنظم ليكون إجمالي الفرق المشاركة بالبطولة الأفريقية 16 منتخبا.