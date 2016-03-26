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شاهد .. أولى حفلات رولينغ ستونز في كوبا

26/3/2016

قدم فريق رولينغ ستونز حفلا مجانيا ضخما في العاصمة الكوبية هافانا في ختام أسبوع من التواصل بين الغرب وهذه الدولة الشيوعية التي كانت تحظر يوما موسيقى الفريق الإنجليزي الشهير, بدعوى أنها تحمل أفكارا هدامة.

واستهل الفريق أولى حفلاته على الإطلاق في كوبا بأغنية (جامبين جاك فلاش) التي سجلها عام 1968 عندما كان محبو الروك الكوبيون يتبادلون نسخا مسربة من التسجيلات الموسيقية، ويواجهون خطر إرسالهم إلى فرق عمل ريفية لعلاجهم من "الانحراف الأيديولوجي".

وقال ميك جاجر المغني الرئيسي في رولينغ ستونز وسط هتافات الحشود "نعرف أنه كان من الصعب سماع موسيقانا في كوبا قبل سنوات لكن ها نحن نعزف. أظن أيضا أن الزمن يتغير".

وتحدث جاجر بالإسبانية طوال الحفل الذي قدم فيه الفريق 18 أغنية من بينها (سيمباثي فور ذا ديفيل) و(ساتيسفاكشن).

وبدأ المعجبون بالفريق في الاحتشاد قبل 18 ساعة من الحفل الذي امتد لأكثر من ساعتين في مدينة هافانا الرياضية التي تضم ملاعب كرة قدم وبيسبول. ولم يعلن عن تقدير رسمي لعدد من حضروا الحفل؛ لكن وسائل إعلام كوبية قالت إن المدينة الرياضية في هافانا تسع لنحو نصف مليون شخص وإنها كانت ممتلئة تقريبا.

وكانت حكومة الزعيم السابق فيدل كاسترو ترى أن الفرق الغنائية الغربية مثل رولينغ ستونز، والبيتلز تنشر أفكارا هدامة ومنعت بث أغانيها في الإذاعة والتلفزيون.

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