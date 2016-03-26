سرقة ملايين الدولارات من ماليزيات يبحثن عن "الحب"

عيد الحب " ارشيف "

فقدت نساء ماليزيات يبحثن عن الحب على الإنترنت 17.6 مليون دولار في العام الماضي حيث خدعهن محتالون، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم السبت.



وقال مرتضى ناصري من قسم "بوكيت أمان لتحقيقات الجرائم التجارية" إن عمليات الاحتيال وقعت على الرغم من الحملات والتغطية الإعلامية المكثفة، وفقا لصحيفة "ستار" اليومية.



وأضاف مرتضي "من بين النساء المستهدفات، نساء وحيدات وساذجات و ساعيات إلى الحب علاوة على أولئك الذين يتصفون بالجشع ".



وكشف مسؤول الشرطة إن الماليزيين – رجال ونساء- سقطوا ضحايا لـ 14627 حالة احتيال إلكتروني كلفتهم ما مجموعه 270 مليون دولار العام الماضي.



واعتبر مرتضي أن سبب هذه الجرائم هو تدفق مجرمي الإنترنت من الخارج على ماليزيا.



وأضاف "مجرمو الإنترنت يدخلون هذا البلد من خلال ادعاء أنهم طلبة، وفي معظم الحالات، يكون الجناة أجانب من المقيمين في ماليزيا ".