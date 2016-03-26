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خمسة عروض تتنافس بمهرجان الدوحة المسرحي

26/3/2016

أجازت اللجنة المنظمة لمهرجان الدوحة المسرحي 2016  خمسة عروض للتنافس في نسخة المهرجان هذا العام خلال الفترة من 27 مارس/آذار الحالي وحتى 2 أبريل/نيسان القادم على خشبة مسرح قطر الوطني.

وقد انتهت لجنة المشاهدة من إقرار العروض الخمسة للتنافس داخل المهرجان ومن بينها " الغرق في أحواض الزجاج " لفرقة قطر المسرحية تأليف محمود أبو العباس وإخراج فيصل رشيد.

أما باقي العروض فهي (الجوع) تأليف طالب دوس وإخراج فالح فايز، و(انكسارات سعيد المجبر) لفرقة الدوحة المسرحية للكاتب والمخرج عبد الرحمن المناعي، و(سجون) لفرقة الغد لفنون الدراما تأليف الكاتب الأردني مفلح العدوان وإخراج محمد البلم . والعرض الخامس يحمل عنوان (مدينة كل مكان) تأليف سوسن دروزة وإخراج فهد الباكر.

ويقام حفل افتتاح المهرجان مساء الأحد، ويشهد تكريم عدد من رواد المسرح القطري وتقديم مشاهد كوميدية للفنان حمد العماري. أما الحفل الختامي وتوزيع الجوائز فيقام مساء السبت 2 أبريل على خشبة مسرح قطر الوطني.

يذكر أن جوائز المهرجان تزيد على 200 ألف ريال قطري أهمها جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل وقيمتها 80 ألف ريال.

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