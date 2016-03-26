توبيخ صحيفة بريطانية لنشرها معلومات "مضللة"عن المسلمين

توبيخ صحيفة لنشرها معلومات مضللة عن المسلمين

وجهت الجهة التنظيمية للصحافة المستقلة في بريطانيا توبيخا لصحيفة ذا صن(السبت) بسبب نشرها لتقرير "مضلل للغاية" يزعم أن واحدا من بين كل خمسة مسلمين يتعاطفون مع "المتشددين".

وزعمت الصحيفة واسعة الانتشار أن استطلاعا كشف عن أن "واحدا من بين كل خمسة مسلمين بريطانيين يتعاطفون مع المشتددين" ونشرت صورة لمحمد اموازي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جون" الذي كان ينتمي لتنظيم الدولة، إضافة إلى العنوان الصادم.

وعقب نشر التقرير تلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة أكثر من ثلاث آلاف شكوى معظمها تطعن في دقة الاستطلاع.

وأوضح رسم بياني في الصحيفة أن خمسة بالمئة من المستطلعة آرائهم يتعاطفون كثيرا مع الجهاديين، و14% يتعاطفون نسبيا، بينما 71% ليس لديهم أي تعاطف "مع الشباب المسلمين الذين يغادرون بريطانيا للانضمام إلى المقاتلين في سوريا ".

وجاء في الشكاوى أن سؤال الاستطلاع لم يتطرق تحديدا إلى تنظيم الدولة، ويمكن أن يشمل من يقاتلون ضد مسلحي التنظيم.

ونفت الصحيفة أن تكون صياغة أسئلة الاستطلاع غير واضحة، وقالت إن أسئلة سابقة في الاستطلاع الذي أشارت صراحة إلى تنظيم الدولة.

وأشارت منظمة معايير الصحافة المستقلة إلى أن الصحيفة قدمت العديد من التفسيرات لنتائج الاستطلاع في صفحاتها الداخلية، إلا أنها خلصت إلى أن "التقرير كان مضللا للغاية".

ونشرت صحيفة "ذا صن" حكم المنظمة على الصفحة الثانية من عدد السبت بحسب طلب المنظمة.