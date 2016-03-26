تقرير: إسرائيل ترسخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية

مستوطنون يهود اسرائيليون في الضفة الغربية " أرشيف "

أظهر التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" اليوم السبت أن إسرائيل مستمرة في ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية.



وقال التقرير "أثبتت المستجدات والتفاعلات الداخلية التي شهدتها إسرائيل عام 2015 وبداية هذا العام ثبات سيرورة التغير هذه ومثابرة التحول باتجاه ترسيخ هوية الدولة كدولة يهودية واستيطانية."



وتُظهِر الأرقام أن 74.9 % من سكان إسرائيل يهود بواقع 6.3 مليون نسمة، وأن 20.7 % أي 1.75 مليون نسمة عرب مسلمون .

ويضيف التقرير "مع انقضاء عام على تشكيلها – حكومة نتنياهو- تظهر تقسيمات الوظائف المفتاحية فيها وأداء وزرائها مدى انغماسها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ الهوية اليهودية اليمينية الاستيطانية سواء أكان تشريعيا أم ثقافيا أو سياسيا."



وفيما يتعلق بالاستيطان يتضح من معطيات جمعها المركز أن حكومة نتنياهو بدأت عام 2015 ببناء 1800 وحدة سكنية في المستوطنات 69 % منها في مستوطنات معزولة.



ويضيف التقرير "منذ انتخاب نتنياهو في 2009 بنيت في المستوطنات المعزولة 7683 وحدة سكن شكلت 61 % من مجموع ما بني ما يوضح الوجهة السياسية للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض."