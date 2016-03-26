البث الحي
منوعات

تأييد حبس مجدي حسين 8 سنوات بتهمة نشره "أفكار متطرفة"

26/3/2016
مجدي حسين

 قضت محكمة جنايات الجيزة برفض  معارضة الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب، على الحكم الصادر ضده غيابيا، بحبسه 8 سنوات،  في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، على حد وصف المحكمة و قضت بتأييد الحكم.

 و كانت المحكمة قد أدانت حسين غيابيا  في وقت سابق بتهمة  استغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وقضت بحبسه 5 سنوات في التهمتين الأولى والثالثة، و3 سنوات عن التهمة الثانية.

يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل مجدي حسين في قضية "تحالف دعم الشرعية".

من ناحية أخرى أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن ادانته للحكم و حذر  السلطات المصرية من تدهور حالته الصحية ، حيث يعاني  من امراض عدة تحتاج إلى رعاية صحية خاصة ترفض إدارة السجن توفيرها له على حد قول البيان .

 

و طالب المرصد السلطات المصرية بالإفراج عن مجدي حسين وبقية الصحفيين السجناء الذي يتجاوز عددهم 90 سجينا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)