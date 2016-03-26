تأييد حبس مجدي حسين 8 سنوات بتهمة نشره "أفكار متطرفة"

مجدي حسين

قضت محكمة جنايات الجيزة برفض معارضة الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب، على الحكم الصادر ضده غيابيا، بحبسه 8 سنوات، في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، على حد وصف المحكمة و قضت بتأييد الحكم.



و كانت المحكمة قد أدانت حسين غيابيا في وقت سابق بتهمة استغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وقضت بحبسه 5 سنوات في التهمتين الأولى والثالثة، و3 سنوات عن التهمة الثانية.



يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل مجدي حسين في قضية "تحالف دعم الشرعية".



من ناحية أخرى أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن ادانته للحكم و حذر السلطات المصرية من تدهور حالته الصحية ، حيث يعاني من امراض عدة تحتاج إلى رعاية صحية خاصة ترفض إدارة السجن توفيرها له على حد قول البيان .

و طالب المرصد السلطات المصرية بالإفراج عن مجدي حسين وبقية الصحفيين السجناء الذي يتجاوز عددهم 90 سجينا.