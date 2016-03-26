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بان غي مون: تنظيم الدولة يحاول إزالة هوية العراق

26/3/2016

العبادي وبان غي مون خلال المؤتمر الصحفي

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن تنظيم الدولة يحاول إزالة هوية العراق وتدمير ثقافته.
وأضاف مون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي هامة لتحقيق النصر على تنظيم الدولة.
وأكد حاجة العراق لاستثمارات أكثر لمنع الشباب من "التطرف"، والانضمام لتنظيمات "إرهابية"، مستنكرا الجريمة التي ارتكبها "الإرهابيون" في أحد ملاعب الكرة بمحافظة بابل.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة شركاء العراق الدوليين والإقليميين إلى دعم حكومة العراق في حربها ضد تنظيم الدولة.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه توجد دول تساعد على دخول "الإرهابيين" وانضمامهم إلى تنظيم الدولة في العراق، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية قد تكون فاعلة في محاربة الإرهاب، لكنهم بحاجة لاستثمار أكثر لمنع التطرف.
وأعرب العبادي عن أمله في أن ينتهي من التعديل الوزاري قريبا لاستكمال مسيرة الإصلاح
وقال الدكتور أحمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن البنك أطلق مبادرة لدعم العراق اقتصاديا وتنمويا، مشيرا إلى أنهم سيدعون إلى اجتماع خاص لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المدمرة في العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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