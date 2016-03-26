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"البئر" ينتزع "الخنجر الذهبي" لمهرجان مسقط

26/3/2016

انتزع فيلم (البئر) للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي الجائزة الكبرى "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مسقط السينمائي الدولي التاسع الذي اختتم مساء الجمعة في سلطنة عمان كما فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو.

وفاز فيلم (ارجع لسطر) للمخرج التونسي بلال بالي بجائزة "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم روائي قصير. ونال فيلم (انعكاسات) للمخرج العماني ميثم الموسوي جائزة "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم قصير.

وذهبت جائزة "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم تسجيلي لفيلم (ذاكرة كالحجر) للمخرج العماني حميد العامري. وحصل فيلم (حياة طاهرة) للمخرج المصري مهند دياب على جائزة "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم تسجيلي قصير.

أما جائزة كلية البيان للدراسات الإعلامية للأفلام الوثائقية والقصيرة فحصل عليها المخرج فائق جرادة عن فيلم (مؤبد مفتوح) والمخرجة رقية الوضاحية عن فيلم (تاجر الزمن).

وأقيمت الدورة التاسعة للمهرجان الذي تنافس في مسابقاته 36 فيلما من 25 دولة, تحت شعار (السينما فن التسامح والجمال).

وقال خالد الزدجالي رئيس الجمعية العمانية للسينما ورئيس المهرجان في كلمة بحفل الختام إن هذه الدورة "إحدى أهم الدورات التي شكلت نقلة نوعية بما تضمنته من ندوات ومؤتمرات وحلقات عمل صاحبها حضور كبير من المهتمين بالفن السابع في سلطنة عمان."

يشار إلى أن المهرجان يقام كل عامين وتنظمه الجمعية العمانية للسينما إلا أنه استطاع منذ انطلاقه في 2001 اكتساب موقع مرموق بين المهرجانات السينمائية في دول الخليج.

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