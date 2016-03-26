ارتفاع معدلات الفقر بروسيا إلى 13.4% العام الماضي

كشفت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، أن البلاد تعاني من تضخم في طبقة الفقراء، إذ وصل عدد الروس الذين يعانون الفقر خلال العام 2015 إلى 19.2 مليون مواطن.

وأظهرت بيانات الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم السبت، أن "معدلات الفقر في روسيا، تزداد بشكل سريع، حيث ارتفع المعدل من واحد إلى كل تسعة مواطنين، يعيش تحت خط الفقر في 2014، وصولا إلى واحد إلى كل سبعة أشخاص في 2015".

وأشارت الهيئة أن عدد الفقراء الروس ارتفع العام الماضي، بمعدل 3.1 ملايين شخص، ليصل إلى 19.2 مليون "ما يعادل نسبة 13.4% من إجمالي عدد السكان في البلاد، وفي 2014 كان تعدادهم 16.1 مليون فقير، مقارنةً بـ 19 مليون و 18.4 مليون، على التوالي في عامي 2008 و2009، وذلك خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما وصل الفقر أعلى معدلاته في 2006، حيث بلغ عدد الروس الفقراء 21.6 مليون شخص".

وأكدت إحصاءات الهيئة أن "تدهور الدخل الروسي في 2015، سجل رقمًا قياسيًا على مدى السنوات الـ16 الماضية"، مشيرة إلى أن "نحو 4.7% من المواطنين شهدوا انخفاضًا كبيرًا في إيراداتهم، في حين وصل معدل التضخم إلى 13% خلال العام ذاته".