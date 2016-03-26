إضراب موظفين بشركة أمازون بشأن الرواتب

إضراب في شركة أمازون

دخل العاملون في مركز التوزيع بشركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا في إضراب بشأن الرواتب وظروف العمل.

وقال متحدث باسم نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات اليوم السبت " بدأ الإضراب في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسوف يستمر طوال اليوم".

كان العاملون نظموا إضرابا عن العمل أوائل الأسبوع. وتسعى النقابة للحصول على قدر أكبر من الأمن للعاملين وزيادة الرواتب وفقا للقواعد التي تحكم صناعات التجزئة والتوزيع في ألمانيا.

وترد أمازون على ذلك بقولها إنها شركة لوجستيات، وإنها تدفع لعامليها بمعدل يأتي في قمة جدول الرواتب المعتاد في هذه الصناعة.