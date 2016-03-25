هولندا تؤكد ترحيل تركيا أحد منفّذي هجمات بروكسل

الأخوان البكراوي منفذا هجمات بروكسل – رويترز

قال وزير العدل الهولندي، أردفان در ستور، أمس الخميس، إن تركيا رحلت فعلًا "إبراهيم البكراوي"، أحد منفذي هجمات العاصمة البلجيكية بروكسل، على متن طائرة متوجهة إلى مطار "سخيفول" في العاصمة الهولندية أمستردام، العام الماضي.

وأضاف ستور، في رسالة أرسلها إلى برلمان بلاده، إن تركيا رحّلت إبراهيم البكراوي، في 14 يوليو/ تموز من العام الماضي، وإنها أبلغت السفارة الهولندية لديها في نفس اليوم، اعتزامها ترحيل شخص آخر يحمل الجنسية الألمانية، إلى جانب البكراوي.

إلا أن ستور، زعم أن البلاغ الذي أرسلته أنقرة إلى السفارة الهولندية "لم يكن يتضمن تفاصيل أكثر" عن الترحيل، مبينًا أن سلطات بلاده لم تتخذ إجراءات بحق البكراوي، الذي يملك جواز سفر بلجيكي، لعدم توفر أية معلومات تستدعي ذلك في النظام الوطني أو الدولي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده كانت قد ألقت القبض على أحد منفذي هجمات بروكسل، في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، في يونيو/حزيران 2015، وقامت بترحيله، وأعلمت السفارة البلجيكية في أنقرة، بالإجراءات المتعلقة بذلك يوم 14 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وأشار أردوغان أن البلجيكيين أخلوا سبيل الشخص المذكور رغم تحذيرات تركيا، مبيناً أن ترحيله إلى هولندا "جاء بناءً على طلبه، وأنه تم إعلام الجانب الهولندي بذلك".

وكان زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، خيرت فيلدرز، أشار أنه ينبغي على رئيس الوزراء مارك روته، أن يستقيل من منصبه في "حال ثبتت صحة الموضوع"، ومن المنتظر أن تطرح الأحزاب المعارضة الملف للنقاش في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وفي بلجيكا تقدم أمس الخميس كلٍّ من وزيري العدل، كوين جينس، والداخلية، جان جامبون، باستقالتيهما على خلفية تقاعس السلطات البلجيكية في اتخاذ التدابير اللازمة بحق منفذ تفجيرات بروكسل، إبراهيم البكراوي، رغم تحذيرات تركيا لها العام الماضي بخصوص الشخص المذكور، ، إلّا أنّ رئيس الوزراء رفض طلبهما، ودعاهما لمتابعة عملهما على رأس وزارتيهما.