موريتانيا تعيد الاعتبار لمادة التربية الإسلامية في مدارسها

طلاب موريتانيون في نواكشوط (أرشيف)

أقر مجلس الوزراء الموريتاني مرسوما يعيد العمل بمادة التربية الإسلامية في امتحانات الثانوية العامة في موريتانيا ويرفع درجات المادة ويزيد من ساعات تدريسها في مراحل التعليم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي "أحمد ولد أهل داود" في تصريحات نشرت اليوم الجمعة إن المجلس قرر رفع درجات مادة التربية الإسلامية وباعتمادها في جميع الشعب العلمية في شهادة الباكلوريا "الثانوية العامة" بهدف تعزيز مكانة التربية الإسلامية في امتحان الباكلوريا.

وأوضح أن "مشروع المرسوم يأتي استكمالا للإجراءات الرامية إلى استعادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها في نظامنا التربوي عموما، وفي امتحان الباكلوريا خصوصا".

وقال الوزير إن الهدف من الإجراء الوقوف في وجه موجة الإلحاد واللغو والتطرف.

وكانت مادة التربية الإسلامية قد حذفت من النظام التربوي منذ خمس سنوات جراء إصلاح للنظام التعليمي في موريتانيا اعتمد في عهد الرئيس الأسبق "معاوية ولد الطايع" عام 1999.