مصر تنتزع تعادلا مثيرا من نيجيريا وتحافظ على صدارة مجموعتها

انتزع منتخب مصر لكرة القدم التعادل من مضيفه النيجيري 1-1 في الوقت القاتل اليوم الجمعة في كادونا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2017 في الغابون.

وسجل "إيتيبو أوغينيكارو" هدف نيجيريا في الدقيقة الستين من المباراة بينما أدرك "محمد صلاح" هدف مصر في الدقيقة الأولى من الوقت بديل الضائع.

ويلتقي المنتخبان الثلاثاء في الجولة الرابعة في الإسكندرية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لنيجيريا، و4 لتنزانيا ولا شيء لتشاد في المجموعة التي تضم المنتخبات الأربعة.

وفوت رجال سياسيا عدة فرص لم يحسنوا وضع اللمسة الأخيرة عليها، وكانت الفرصة الحقيقية الأولى مصرية لـ"أحمد حسن كوكا" الذي سدد كرة بقدم الحارس "كارل إيكيمي" إثر تمريرة من "محمد صلاح" وعرضية عبر القائد المؤقت "عبدالله السعيد".

وأبطل الحارس المصري "أحمد الشناوي" مفعول أخطر كرة نيجيرية في الشوط الأول أرسلها "أحمد موسى" من الجهة اليمنى ، وكاد مهاجم واتفورد الإنجليزي "أوديون إيغالو" يهز شباك "الشناوي" في نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر "إيغالو" فرصة جديدة عندما قلب كرة مقصية خلفية مرت بجانب القائم الأيسر ، وفاتت على مصر فرصة خطيرة جدا من ركنية في الدقيقة (53)، وسيطر "الشناوي" على أرضية "أحمد موسى" في الدقيقة (55) .

وافتتح النيجيريون المتوجون باللقب القاري عامي 1980 و1994، التسجيل بعد تسديدة قوية من" كيليتشي إيهياناتشو "لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ارتدت من القائم الأيمن إلى "إيتيبو أوغينيكار"و أعادها بسهولة إلى الشباك.

وحرم "الشناوي" أحمد موسى من هدف ثان عندما سيطر ببراعة على أرضيته القوية (72) وانقذ المدافع "حمادة طلبة" المرمى المصري من هدف ثان عندما أبعد بفدائية من على الخط كرة "فيكتور موزس" بديل "أحمد موسى" في الدقيقة (85).

وعندما كانت المباراة تتجه نحو فوز أصحاب الأرض، أرسل "رمضان صبحي" بديل محمود حسن (تريزيغيه) كرة خلف الدفاع فكسر محمد صلاح التسلل وأرسلها قوسية بيسراه إلى الزاوية اليمنى مدركا التعادل في الدقيقة (90+1).