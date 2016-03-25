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مصر تخفق في تدبير شحنات الغاز المسال لشهر أبريل

24/3/2016

مصر تخفق في تدبير شحنات الغاز المسال لشهر أبريل- أرشيف

أفادت تقارير إخبارية أن مصر فشلت حتى الآن في إنجاز مناقصة لشراء شحنتين من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة رويترز للأنبار الخبر عن مصادر تجارية.

وطرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المناقصة الأسبوع الماضي واقتصرت فيها على بعض موريديها القائمين وذلك لتسليم شحنة في الفترة من الأول إلى السابع من أبريل وأخرى في 27 أو 28 من الشهر نفسه.

وقالت مصادر تجارية إن موعد التسليم الأول كان صعبا بسبب فترة الإشعار القصيرة.

وبالنسبة لشحنة أواخر أبريل وقع اختيار إيجاس على شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية لكن الصفقة واجهت صعوبات بعد أن حاولت إيجاس تقديم موعد التسليم إلى منتصف الشهر حسبما ذكرت المصادر.

 وقالت المصادر انه لم يتم الاتفاق على الشحنتين حتى اليوم الخميس ومن المعتقد أن إيجاس مازالت تجري محادثات مع موردين محتملين.

 وأصبحت مصر سوقا كبيرة لشركات شحن الغاز المسال بعد أن دشنت مرفأي استيراد عائمين العام الماضي في إطار محاولتها لسد نقص في  إمدادات الطاقة عطل الإنتاج الصناعي في أشهر الصيف وأدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال.

لكن تراجعا حادا في إيرادات العملة الصعبة يعوق قدرة مصر على الدفع لشراء السلع الأولية بما في ذلك الغاز المسال وهو ما يثير مزيدا من الحذر بين الموردين في معاملاتهم مع إيجاس.

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