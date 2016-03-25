مسؤول روسي: سحب قواتنا الجوية من سوريا غير وارد بتاتا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

أكد "سيرغي ريابكوف" نائب وزير الخارجية الروسي، أن خيار سحب قوات سلاح الجو الروسي بالكامل من سوريا غير وارد بتاتا، مؤكدا أن تنظيمي الدولة الإسلامية و"النصرة" مازالا "هدفين مشروعين" على حد قوله.

ونقلت عنه شبكة "روسيا اليوم" قوله "أوضحنا أكثر من مرة أن مجموعة قواتنا في سورية معنية بتحقيق مهمات مكافحة الإرهاب، وأن تنظيم الدولة وجبهة النصرة المحظورين في روسيا هدفان مشروعان لعمليتنا".

ومن جهة أخرى أعلن "ريابكوف" أن غياب وفد كردي واسع التمثيل في المفاوضات السورية في جنيف قد يعرقل عملية التسوية السورية كاملة ، مشيرا إلى أن "نقص عملية المفاوضات وخللها الخطير المتعلق بغياب التمثيل الكردي، المطلوب والصحيح، قد يشكل عقبة جدية في طريق المفاوضات".

وأكد "ريابكوف" أن الكثير سيتوقف على إمكانية تجاوز مقاومة أنقرة لمشاركة أكراد سورية في عملية المفاوضات على قدم المساواة مع غيرهم من القوى الممثلة فيها.

يذكر ان روسيا سحبت في وقت سابق الشهر الجاري الجزء الأكبر من قواتها الجوية من سوريا بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إرسالها إلى هناك، لشن هجمات ضد التنظيمات التي تعتبرها إرهابية.