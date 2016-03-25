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متخصص ينصح بنقل الهواتف من يد إلى أخرى أثناء الاستخدام

25/3/2016
متخصص ينصح بنقل الهواتف  من يد إلى أخرى أثناء الاستخدام

قال متخصص وأكاديمي تركي، إن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الدائمة، مشددًا على ضرورة نقل الهاتف من يد إلى أخرى كل 5 دقائق خلال الاستخدام.

وأضاف البروفيسور، أونال أوزوم، المدرس في قسم جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة "الجمهورية" التركية، أن الهواتف الذكية التي شهدت انتشارا واسعا في الأعوام الأخيرة، تتسبب في حدوث تشوهات في الجسم بحسب طريقة استخدامها.

وأشار إلى  أن "المشاكل الصحية في الرقبة والذراعين والأصابع، ازدادت بشكل كبير جدا بالتزامن مع ازدياد استخدام الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية".

وأوصى أوزوم، المرضى باستخدام الهواتف الذكية لفترات قصيرة، وأن تكون في وضعية مرتفعة وبعيدة عن الوجه، لافتا إلى ضرورة وضع تلك الأجهزة فوق قاعدة ما، وعدم انحناء الرأس نحوها، والنظر إليها بشكل مستقيم.

وذهب إلى أن "استخدام الهاتف بنفس اليد لفترة طويلة، يؤدي إلى تخدرات وآلام في الأصابع، وتعب سريع في الذراع، وظهور مشاكل في الرقبة، التهابات في المفاصل، وصداع يستمر لعدة أيام، الأمر الذي من شأنه أن يفقد الإنسان نشاطه وحيويته".

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