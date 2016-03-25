ماذا تفعل #لو_كنت_رئيس_لبنان?

دشن نشطاء في لبنان هاشتاج #لو- كنت – رئيس – لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتوتير للحديث عن دور رئيس البلاد القادم في ظل استمرار شغور المنصب منذ فترة طويلة.

وقال مغرد "لوكنت رئيس لبنان بمنع رجال الدين من التدخل في السياسة وبمنع رجال السياسة من التدخل في الشؤون السياسية أي فصل الدين عن الدولة مع احترامي لكل الأديان ".

وقالت مريان على مغردة" #لو- كنت- رئيس- لبنان كنت أخلي المناصب للشباب وبس".

وغرد أخر قائلا "#لو- كنت – رئيس – لبنان كنت عملت على أن يكون لبنان حدوده منصانة وجيش قوي".

وأخفق البرلمان اللبناني، للمرة الـ37 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة في مقر المجلس في وسط بيروت.