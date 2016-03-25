البث الحي
منوعات

ماذا تفعل #لو_كنت_رئيس_لبنان?

25/3/2016

 

دشن نشطاء في لبنان  هاشتاج  #لو- كنت – رئيس – لبنان  على مواقع التواصل الاجتماعي فيس  بوك، وتوتير للحديث عن دور  رئيس البلاد القادم في ظل استمرار شغور المنصب منذ فترة طويلة.

 وقال مغرد "لوكنت رئيس لبنان بمنع رجال الدين من التدخل في السياسة وبمنع رجال السياسة من التدخل في الشؤون السياسية أي فصل الدين عن الدولة مع احترامي لكل الأديان ".

وقالت مريان على مغردة" #لو- كنت- رئيس- لبنان كنت أخلي المناصب للشباب وبس".

 وغرد أخر قائلا "#لو- كنت – رئيس – لبنان كنت عملت على أن يكون لبنان حدوده منصانة وجيش قوي".

 وأخفق البرلمان اللبناني، للمرة الـ37 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة في مقر المجلس في وسط بيروت.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)