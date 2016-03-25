كيري لبوتين: ستندهش لو علمت ما في حقيبتي

بوتين يستقبل كيري في الكرملين – الفرنسية

عندما نزل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من طائرته حاملا حقيبة يده لدى وصوله لموسكو خاطبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا "هناك شيء ما مهم في حقيبتك لدرجة أنك لا تأمن أحدا آخر على حملها عنك".

وسأل الرئيس الروسي الوزير الأمريكي: هل أحضرت معك بعض النقود؟ وقد فجر سؤال بوتين ضحكات الحضور في القاعة، خاصة كيري والوفد المرافق له.

وهدف بوتين من السؤال لإضفاء جو من المرح على اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لدى لقائه في الكرملين أمس الخميس.

وأمام كاميرات التلفزيون، بدأ بوتين اللقاء ممازحا كيري بقوله إن أمله "خاب" عندما رأى صورته وهو ينزل من الطائرة في مطار موسكو حاملا حقيبته بنفسه، فنظر إليه كيري بنظرات متسائلة، بينما تابع بوتين قائلا "من جهة، هذا تصرف ديمقراطي جدا، ولكن من جهة ثانية سألت نفسي عما إذا كان الوضع في الولايات المتحدة ليس جيدا بحيث لا يوجد أحد يساعد وزير الخارجية على حمل حقيبته".

ووسط ضحكات الحضور، أضاف بوتين "لكن وضعكم الاقتصادي جيد، ليس لديكم ركود.. لذا قلت لنفسي: لا بد أن هذه الحقيبة تحتوي على شيء ثمين، شيء لا يمكن تركه مع أي شخص آخر.. لا بد أنك أحضرت معك المال لكي تساوم أفضل معنا".

لكن كيري جارى بوتين وقال مبتسما "عندما تتاح لنا فرصة على انفراد سأطلعك على ما في الحقيبة، وأعتقد أنك ستندهش للغاية.. ستكون مفاجأة سارة".

وكان كيري وصل إلى موسكو بعد عشرة أيام من إعلان بوتين سحب معظم القوات الروسية من سوريا، في قرار تراه الحكومات الغربية فرصة لوقف القتال ودفع محادثات السلام.

وبدت الأجواء في اجتماع الكرملين أقل فتورا من لقاءات سابقة، وأكد الاثنان أن جهودهما المشتركة حققت تقدما، خاصة في ما يخص تنفيذ الاتفاق الهش لوقف الأعمال القتالية في سوريا.