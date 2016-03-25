كارتر: منتدى أمريكي خليجي في الرياض 20 من أبريل

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأمريكي "آشتون كارتر" إنه تم الاتفاق على إقامة منتدى أمريكي خليجي يعقد في الرياض 20 من أبريل/نيسان لبناء شراكة ضـد تنظيم الدولة.

وأضاف كارتر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة "جوزيف دانفورد" من مقر وزارة الدفاع الأمريكية بولاية فيرجينيا، أنه تم الاتفاق مع ولي ولي العهـد السعودي الأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على عقد اجتماع بالرياض الشهر المقبل لمراجعة التنسيق الأمني.

وأكد "كارتر" استمرار أمريكا في الـعمل مع التحالف الدولي من أجل هزيمـة تنظيـم الدولة، مشيرا إلى أن القوات تمكنت مـن قتل عدد مـن قـيـادات تنظيـم الدولـة خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن القوات العراقية هي التي تهاجم معاقل تـنـظيـم الدولـة فيما تقدم أمريكا الدعـم والمساندة لهـا.

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة "جوزيف دانفورد" إن نحو 35 ألف مقاتل أجنبي يعملون مع تنظيم الدولة، مؤكدا أن أكثر من 100 دولة لديها مقاتلون في العراق وسوريا ضمن عناصر التنظيم.