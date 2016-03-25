طرد 82 شخصا من إيطاليا خلال عامين بتهمة التطرف

وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو (رويترز)

كشف وزير الداخلية الإيطالي "أنجيلينو ألفانو" اليوم ا(لجمعة) النقاب عن أن بلاده طردت تسعة إسلاميين حتى الآن العام الحالي و75 العام الماضي.

وأضاف ألفانو أن مواطنا مغربيا تم ترحيله أمس الخميس من بلدة أبروزو في شيتي، وأنه كان رئيسا سابقا للمركز الإسلامي المحلي.

وتابع "إنه (المواطن المغربي) كان معروفا بموقفه الأصولي المتشدد وأعرب عن رغبة في القتال في سوريا في مناسبات عدة".

وأضاف الوزير الإيطالي أن أوربا في حاجة للتحرك بعد الهجمات الأخيرة في بروكسل التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين من بينهم 61 حالتهم حرجة.

وذكر بعد مرور يوم على القمة الطارئة لوزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوربي في بروكسل "لايمكن أن نعتقد أن الأوضاع مثلما كانت في السابق.. لا يمكننا أن نقرر وإلا ننفذ ما نتخذه من قرارات لأن هذا سوف يكون بمثابة مكافاة للإرهابيين وفشل لأوربا".

يذكر أن الوزراء تعهدوا برفع مستوى جهود بلادهم في مجال تبادل المعلومات في أعقاب هجمات بروكسل.

ووافق الوزراء على العديد من الإجراءات حتى يتمكنوا من مكافحة الإرهاب باستراتيجية مشتركة ويشمل ذلك "الإمداد المنظم (بالمعلومات) واستخدام قواعد البيانات الأوربية والدولية في مجال الأمن بشكل متناغم، وتبادلها".