شاهد: في المستقبل القريب ستحمل منزلك في حقيبتك

نجح فريق علمي بجامعة هارفارد في تطوير نوع جديد من مادة شديدة الصلابة والمرونة تتيح تصميم مساكن متنقلة يمكن وضعها في شنطة خاصة، ويشير الفريق إلى أن مجالات استخدام المادة يشمل الطب و المواد النانوية والفضاء.

وقال رئيس الفريق العلمي يوهانيس "وضعنا هيكلا ثلاثي الأبعاد ذا جدران رقيقة يمكن استخدامه لإنشاء هياكل مختلفة الأشكال المعمارية وقابلة للطي وللبرمجة وإعادة البرمجة، ويمكن إدارة شكل وحجم وصلابة هذه الهياكل".



و الهيكل المقترح عبارة عن هيكل ثلاثي الأبعاد مكون من 64 مكعبا بلاستيكيا وكل مكعب له 24 وجها مربعا و36 ضلعا.

و الهيكل مأخوذ من "الأوريغامي" أي الفن الياباني التقليدي، الذي يعني طيّ الورق ، و تمكن الضلوع هذه من طي الهيكل.