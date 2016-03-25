شاهد: ثنائية نظيفة للعنابي في مرمى هونج كونج

حقق منتخب قطر لكرة القدم، الفوز على هونج كونج بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد، بنادي السد، في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا في الإمارات للعام 2019.

سجل هدفي العنابي حسن الهيدوس في الدقيقة 20 وسبستيان سوريا في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع منتخب قطر رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة وتجمد رصيد منتخب هونج كونج عند 14 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة.

وحقق منتخب قطر بنتيجة اليوم الفوز السابع له على التوالي بالمجموعة محققا رقما قياسيا جديدا له في التصفيات بالحصول على العلامة الكاملة من النقاط مؤكدا جدارته بصدارة المجموعة والتأهل لنهائيات أمم آسيا والدور الأخير والحاسم من تصفيات المونديال.