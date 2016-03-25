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شاهد: بعد قرن من اختفائه، العثور على قارب للبحرية الأمريكية

25/3/2016

على بعد نحو خمسين كيلو مترا قبالة سواحل سان فرانسيسكو ، تم العثور على قارب سحب غارق تابع لسلاح البحرية الأمريكية، بعد اختفائه في العام 1921، لينتهى بذلك لغز بحري استمر لنحو قرن من الزمان.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والبحرية في بيان لها إنه تم العثور على القارب يو.إس.إس كونيستوجا على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الغرب من سان فرانسيسكو.

كان القارب قد أبحر في رحلته الأخيرة في يوم 25 من مارس/ آذار عام 1921 باتجاه ساموا الأمريكية وعلى متنه 56  ضابطا وبحارا.  ولم يُعرف عنه شيء وأدى اختفاؤه إلى إطلاق عمليات بحث بحرا وجوا وأثار اهتمام الصحف في الولايات المتحدة حينها .

وبدأ حل اللغز في العام 2009 عندما عثرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على ما يشبه سفينة غامضة على عمق 189 قدما وعلى بعد نحو ثلاثة أميال – خمسة كيلو مترات – عن جزيرة فارالون الأمريكية.

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