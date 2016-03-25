شاهد: المنتخب الأردني يسحق البنغلاديشي بثمانية نظيفة

حقق منتخب الأردن لكرة القدم بقيادة المدرب الانكليزي هاري ريدناب فوزا ساحقا على ضيفه البنغلاديشي 8-صفر أمس الخميس على إستاد عمان الدولي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأنهى منتخب النشامى الشوط الأول متقدما بخماسية تناوب على تسجيلها حمزة الدردور صاحب هاتريك في الدقائق 6 و23 و40 وعبد الله ذيب (30 من ركلة جزاء) ويوسف الرواشدة (33)، قبل أن يضيف 3 أهداف في الشوط الثاني عبر البديلين بهاء فيصل (55) ويوسف النبر (81) وأحمد سمير (90+3 من ركلة جزاء).

وعزز الأردن حظوظه في التأهل المباشر بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف استراليا التي ضمنت تأهلها إلى الدور الثالث الأخير من تصفيات كأس العالم وإلى نهائيات كأس آسيا بعد أن ضمنت أحد المركزين الأولين في هذه المجموعة، بفوزها الكبير أيضا على طاجكستان 7-صفر اليوم في سيدني.

وتجمد رصيد بنغلادش عند نقطة واحدة في المركز الأخير مقابل 5 نقاط لطاجكستان الرابعة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثماني إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث الأخير من تصفيات مونديال 2018، كما تتأهل هذه المنتخبات الـ12 مباشرة إلى كأس آسيا 2019 التي ستشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة وليس 16 منتخبا كما كانت عليه الحال في السابق.