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شاهد- الزهار: لم يطلب من حماس "وساطة" بين الإخوان والنظام

25/3/2016

قال "د.محمود الزهار" القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه لم يطلب من حركة حماس القيام بدور للوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة المصرية، وأضاف أن الحركة لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري. 

وقال في حوار مع "الجزيرة مباشر" إن الحركة استعجلت فتح معبر رفح وبيان موقف المختطفين الفلسطينيين الأربعة، وأكد أن ان الزيارة المقبلة لوفد الحركة للقاهرة ستكون إيجابية. 

وأشار "الزهار" إلى أنه في حال فتح باب التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة فإن حجم هذا التبادل قد يصل في عام واحد إلى ثلاثة مليارات دولار، وفي أعوام قليلة إلى سبعة مليارات دولار وهو مبلغ "ليس بالهين" للجانبين.

وأكد "الزهار" أن نهاية الزيارة للقاهرة كانت طيبة ومقبولة، وأن موقف الحركة من القاهرة يعد "موقفا إيجابيا" وأشار إلى مطالبة وفد الحركة للسلطات المصرية بفتح معبر رفح لرفع العبء عن لفلسطينيين .

وفي شأن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس قال الزهار إن حركة حماس توافق على حكومة وفاق وطني، وطالب حركة فتح بتطبيق اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه في العام 2011 ، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ونفى المزاعم التي تقول إن شعبية حركة حماس قد تناقصت، واصفا هذه المزاعم بأنها من دون أساس.

وقال "الزهار" إن حركة "فتح" تؤيد استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة بهدف إسقاط حركة حماس. وأشار الزهار إلى أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أية نتائج للقضية الفلسطينية، وقال إن ما يحدث في الأراضي المحتلة حاليا ليس "هبة" ولكنة  انتفاضة فلسطينية "حقيقية".  

إذا فكر العدو الإسرائيلي في الاعتداء على قطاع غزة فإن الحركة ستوجه له "ضربات مؤلمة" لكنه قال إن الحركة لا تريد الحرب ولا تسعى اليها، وكذلك قطاع غزة، وأن الحروب دائما كانت تفرض على الحركة، وأن الحركة لا تستدعي حالة الحرب. 

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