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شاهد: الروبوت " ناو" يوجه النصائح لزوار اليابان

25/3/2016

 فوجيء السائحون والمسافرون في مطار ناريتا الدولي في طوكيو (الجمعة) بروبوت صغير يدعى "ناو" يقوم بتقديم المشورة وكذلك خدمة التحقق والرد على الاستفسارات المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية. 

ووقف الروبوت الصغير الأنيق بلونيه الأبيض والأحمر بطول يبلغ نحو 58 سم (23 بوصة) في صالات المطار وقام بالتحدث إلى الزوار باللغة اليابانية والإنجليزية والصينية، كما قام بتوجيه بعض النصائح لهم .

ورأى الزوار أن هذه التجربة مثيرة للاهتمام، كما بدا "ناو" لطيفا جدا، حسب تعليقاتهم، فيما أشار بعضهم إلى عدم اعتيادهم رؤية هذه الروبوتات.

وبينما واصل الروبوت عمله في تقديم النصائح للزوار قام بعض السائحين بالتقاط الصور التذكارية معه ، فيما قام بعض الأطفال أيضا بتوجيه بعضا من الأسئلة إلى الروبوت "ناو" الذي أجاب عليها بشكل تلقائي مميز.

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