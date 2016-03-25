شاهد: البحرين تترقب سباق الفورمولا 1

مع اقتراب انطلاق سباق البحرين الدولي للفورمولا 1 والذي يعقد في حلبة الصخيري بالعاصمة المنامة، بدأت المدينة في الاستعداد لهذا المهرجان وموعده 3 من أبريل.

الإعلانات تحتل أماكن بارزة في جميع أنحاء المدينة، وفي مداخل المحلات التجارية والفنادق، كما تتناثر أماكن بيع تذاكر حضور السباق في كل الأنحاء.

وتأتي إقامة هذا السباق للعام الجاري في البحرين مع ثورات الربيع العربي التي عمت أجزاء من العالم العربي قبل نحو خمس سنوات، فيما شهدت البحرين بعضا من المظاهرات التي هددت بإلغاء السباق، إلا أنه تمت السيطرة عليها، وتم الإعلان عن إقامة السباق الدولي الكبير.

ويشير عدد من العاملين في المجال السياحي في البحرين أن مثل هذه السباقات تنعش مسألة السفر إلى البحرين ، وهو ما يدفع الأرقام إلى القفز لأعلى حاملة معها أرباحا يتم إضافتها إلى هذا القطاع الوليد في البحرين.

وقد عقد سباق البحرين لأول مرة في عام 2004 في حرارة النهار، لكن في الوقت الراهن فإن سباق البحرين هو سباق ليلي على غرار سباقات تجرى في سنغافورة، ، بينما يبدأ سباق أبو ظبي في وضح النهار وينتهي في الليل.