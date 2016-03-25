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شاهد: الآلاف يحتفلون بالجمعة العظيمة في القدس

25/3/2016

شارك آلاف المسيحيين الكاثوليك، بينهم حجاج فلسطينيون ومن دول العالم، اليوم في موكب "الجمعة العظيمة" السنوي بالبلدة القديمة في القدس، حيث ساروا على طول الممرات الضيقة التي يعتقدون أن المسيح مشى فيها تمهيدا لصلبه.

وملأ المشاركون الذين حملوا الصلبان الخشبية من مختلف الأحجام الشارع قرب مدرسة على طريق الآلام لا تبعد كثيرا عن باب الأسباط، أحد بوابات البلدة القديمة، قبل السير نحو كنيسة القيامة، التي يعتقد أن المسيح دفن فيها.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الطرق إلى البلدة القديمة، وبشكل خاص إلى طريق الآلام وكنيسة القيامة، للحد من وصول الناس إلى المنطقة. 

وتم تحويل المسلمين، الذين عادة ما يأخذون نفس الطريق للوصول إلى المسجد  الأقصى لأداء صلاة الجمعة، إلى طرق بديلة للوصول إلى المسجد.

ويرمز الاحتفال بعيد الفصح إلى المعتقد المسيحي في قيامة المسيح بعد أن صلبه الرومان ودفن، بثلاثة أيام.

أما الكنائس الأرثوذكسية، التي تتبع تقويما مختلفا، فتحتفل بعيد الفصح هذا العام في نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.

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