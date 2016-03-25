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شاهد: أوباما يرقص التانغو مع حسناء أرجنتينية

25/3/2016

لم يستطع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" مقاومة إلحاح راقصة تانغو أرجنتينية، دعته إلى حلبة الرقص أثناء مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكر"ي للرئيس الأمريكي وزوجته "ميشيل أوباما" خلال زيارته للعاصمة بوينس آيرس.

وفي الوقت ذاته اقترب راقص أرجنتيني من زوجة أوباما وطلب منها الرقص أيضا، ولم تفوت ميشيل فرصة تجربة الرقص على إيقاعات التانغو.

وألقى الرئيس ألأرجنتيني كلمة مقتضبة في أثناء مراسم حفل العشاء أمس الأول الأربعاء، تمنى فيها أن تكون زيارة أوباما لبلده بداية لعلاقات مثمرة بين البلدين وأن تعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والأرجنتيني، كما أكد "ماوريسيو" في كلمته أكثر من مرة أن البلدين يشتركان في القيم نفسها.

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