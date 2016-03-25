ردود فعل مشاهير العالم على وفاة أسطورة كرة القدم الهولندي

أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف – الجزيرة

توالت ردود فعل واسعة بعد وفاة أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف أمس الخميس عن عمر ناهز الـ68 عاما بعد مرض عضال، وتوفي كرويف وسط عائلته وأصدقائه في برشلونة الإسبانية بعد صراع مع السرطان.

فيما يلي ردود فعل على وفاة يوهان كرويف أسطورة كرة القدم الهولندي والقائد السابق لمنتخب بلاده عن 68 عاما بعد معركة استمرت خمسة أشهر مع سرطان الرئة أمس الخميس.

*البرازيلي بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات "فقدنا رجلا عظيما. نتمنى السير على نهجه كرجل متميز. يوهان كرويف كان لاعبا ومدربا رائعا. ترك إرثا مهما لأسرة كرة القدم التي ننتمي إليها."

*جيوفاني تراباتوني المدرب السابق لايطاليا ويوفنتوس "لعبت ضده وحاولت مراقبته في نهائي كأس أوروبا في عام 1969. كان يمكنه المرور من أي دفاع ولم تكن لتفهم حقيقة ما يحدث. كان لاعبا عالميا سار على نهج (الفريدو) دي ستيفانو. لم يكن يهاجم فقط بل كان يتراجع للحصول على الكرة. كان كل شيء ولم يكن شيئا ولم يكن له دور محدد."

*مايكل فان براج رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم "نشعر بالصدمة لأن هذا الأمر حدث سريعا. فقدت صديقا لكن هولندا فقدت لاعبا رائعا. مهاجم مفكر وهب حياته للارتقاء بكرة القدم إلى أعلى مستوى. أهميته للكرة الهولندية كانت هائلة.

*رونالدو دي بور اللاعب السابق لمنتخب هولندا "كان أفضل لاعب أنجبته بلادنا."

*إيديث شيبرز وزيرة الرياضة في هولندا "كنا نعلم أنه مريض لكنه كان يشعر بالتفاؤل وعلى استعداد لمكافحة المرض. لم يكن فقط أفضل لاعب كرة قدم في العالم لكنه أيضا كان محللا رائعا. كان يرى أشياء مختلفة تماما ويكشف عن أفكار لم تخطر لأحد على بال."

*فيليم الكسندر ملك هولندا "فقدت هولندا نجما استثنائيا ولاعبا منح الرياضة وجها جديدا. كان رمزا لهولندا."

*مارك روته رئيس وزراء هولندا "كل العالم كان يعرفه وعن طريقه عرف العالم هولندا."

*جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) "يوهان كرويف كان لاعبا رائعا. وكان واحدا من أفضل اللاعبين الذين عرفهم العالم. كان مثالا للأداء الجميل، ملهما. ومصدر إعجاب للجماهير. وضع بصمته على تاريخ كرة القدم للأبد."

*برشلونة على حسابه على موقع تويتر "سنظل نحبك للأبد يا يوهان. أرقد في سلام."

*الهولندي رونالد كومان مدرب ساوثامبتون الذي لعب تحت قيادة كرويف في برشلونة "تأثرت كثيرا بوفاة أفضل مدرب في مسيرتي وصديقي.أشكرك على كل شيء. ستظل دائما في قلوبنا."

*الألماني فرانز بيكنباور الذي لعب ضد كرويف في نهائي كأس العالم 1974 "أشعر بالصدمة. لم يكن صديقا فحسب بل كان مثل الأخ تماما بالنسبة لي."

*المهاجم البرازيلي روماريو "كان لي شرف أن يكون مدربي عندما لعبت في برشلونة. كان بلا شك أفضل مدرب في مسيرتي. ما تعلمته منه سيظل معي للأبد. كان يعلم أكثر من أي شخص كيف يخرج أفضل ما في جعبة كل لاعب في الفريق وكان يعلم أن مهاراتي تتمثل في القدرة على تسجيل الأهداف."

*الانجليزي جاري لينيكر "حزين لسماع خبر وفاة يوهان كرويف. فقدت كرة القدم رجلا قدم لكرة القدم أكثر مما قدمه أي شخص اخر في التاريخ."

*بوبي تشارلتون الفائز بكأس العالم 1966 مع انجلترا "كان أحد اللاعبين الرائعين الذين يجعلونك تشعر بالإثارة عندما تكون الكرة بحوزته ويبدأ اللعب. كانت الجماهير دائما تتوقع الكثير عندما يكون يوهان على أرض الملعب. لم يكن يفكر بسلبية على الإطلاق. كان يحب كرة القدم والرياضة والحياة. كان أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم. تضعه في نفس المستوى مع بيليه ودي ستيفانو و(دييجو) مارادونا. طريقته غيرت كرة القدم وما يزال يؤثر فيها حتى اليوم."