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دراسة تجيب على لغز "وفاة الرجال قبل النساء"

25/3/2016

دراسة تجيب على لغز "وفاة الرجال قبل النساء"

 لماذا يموت الرجال قبل النساء؟ لايزال هذا السؤال يحتمل مزيداً من الإجابات العلمية غير تلك التي تفسر الظاهرة بارتباطها بالإصابات والحوادث والحروب.

إحدى المحاولات الجديدة للإجابة قدمتها الباحثتان "ديانا سانشيز" و"ماري هيملستين" من جامعة روجرز في نيوجيرسي استناداً إلى تقارير إحصائية تفيد بأن الرجال يتوفون قبل النساء بـ 5 أعوام في المتوسط.

أجرت الباحثتان دراسة عن سبب التفاوت في أعمار الرجال والنساء أظهرت أن المعتقدات التقليدية عن الذكورة تجعل الرجال ميالين إلى تأخير الذهاب إلى الطبيب والتعبير عن المشاكل الطبية مقارنة بالنساء.

تشمل المعتقدات التقليدية مجموعة من الصفات ترتبط بالذكورة مثل الشجاعة، والقوة، والاعتماد على الذات، وضبط النفس بدلاً من التعبير عن العاطفة.

وتوصلت النتائج التي نشرتها مجلة "بريفنتد ميديسن" إلى أن الرجال لا يريدون أن يظهروا بمظهر الضعف أمام الأطباء خاصة الذكور.

تضمنت أبحاث الدراسة تجربة شارك فيها 255 رجلاً عن اختيار مزوّدي الرعاية الطبية من أطباء وممرضين وممرضات، وتبين أنه كلما كان الرجال يتمتعون بزيادة العضلات كانوا أكثر ميلاً لعدم اختيار طبيب رجل، وكانوا أقل ميلاً للانفتاح في الحديث مع هذا الطبيب في حال اختياره.

أفادت النتائج أن الرجال الذين اختاروا طبيبة امرأة كانوا أكثر استعداداً للانفتاح مع الطبيبات خلال الحديث عن الأعراض الصحية التي يشعرون بها.

نبّهت توصيات الدراسة إلى أن الرسالة الثقافية التي تشدد على أن من صفات الرجل الاعتماد على الذات، والقوة، والشجاعة قد تتسبب في تأجيل الرجل الحديث عن بعض الأعراض الصحية التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض، وأنه يجب تعديل الرسالة الثقافية بحيث لا تشمل الظروف الصحية.

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