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جوجل تحذر مستخدمي بريدها الإلكتروني من هجمات حكومية

25/3/2016
مقر شركة جوجل

قامت شركة جوجل للبرمجيات بتعزيز مستويات الأمان و الحماية لخدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها "جيميل" حيث أصبحت الشركة تحذر مستخدميها في حالة تعرضهم لمحاولة اختراق من أشخاص أو جهات حكومية.

و من المقرر أن تكون الحماية الجديدة عبر التحديث الأبرز  من خلال ميزة التصفّح الآمن Safe Browsing إلى داخل خدمة "جيميل".

كما حسّنت جوجل من التحذيرات التي تظهر للمُستخدم لدى وجود شك بتعرّضه لهجمة حكومية state-sponsored attack، حيث أصبحت رسالة التحذير عبارة عن صفحة كاملة تشرح للمُستخدم ما الذي يتوجّب عليه فعله كي يبقى آمنًا.

وذكرت الشركة بأن أقل من 0.1% من مُستخدميها يستقبلون رسائل تحذيرية حول احتمال تعرّضهم إلى هجمة حكومية، لكنها قالت بأن هذا النوع من الهجمات حسّاس وهام جدًا، وهو عادةً ما يستهدف الناشطين والصحفيين والسياسيين.

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